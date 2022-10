Monheim: Unbekannte fordern vergeblich eine Bierkiste : Unbekannter schlägt mit Bierflasche zu

Monheim Aus einer Gruppe von sechs bis sieben jungen Männern werden am Freitag zwei gewalttätig: Einer prügelt mit der Faust auf einen 28-Jährigen ein, ein anderer schlägt mit einer Bierflasche zu.

() Am Freitagabend schlägt ein Unbekannter einen 28-Jährigen am Holzweg in Monheim mit einer Bierflasche. Ein 27-Jähriger, der ihm zu Hilfe eilt, wird dem Angreifer mit dem abgebrochenen Hals einer Bierflasche bedroht. Gegen 23.15 Uhr ist eine vierköpfige Gruppe samt Bierkiste auf dem Weg zur dortigen Kleingartenanlage. An der Europaallee fordert eine sechs- bis siebenköpfige Gruppe die Bierkiste. Als das Quartett das verweigert, greift ein 22 bis 24 Jahre alter und etwa 1,75 Meter großer Mann von sportlicher Statur das Opfer an. Der Täter mit den schwarzen nach hinten gegelten Haaren schlägt mit der Faust auf den 28-Jährigen ein und verletzt ihn. Ein gleichgroßer schlanker Mann mit blond gelockten Haaren schlägt danach mit einer leere Bierflasche auf den 28-Jährigen ein. Beim Fall auf den Boden zerbricht die Flasche. Als der 27-Jährige dem Opfer helfen will, greift der blonde Mann nach dem Flaschenhals und bedroht ihn. Erst als das Quartett die Polizei zu Hilfe ruft, lassen die Angreifer ihre Opfer zufrieden und verschwinden zu Fuß in Richtung Düsseldorf-Hellerhof. Der 28-Jährige lässt sich ärztlich behandeln. Eine Fahndung nach den Angreifern verläuft ohne Ergebnis. Hinweise auf die Angreifer erbittet die Polizei unter Telefon 02173 9594 6350.