Fußball, Landesliga : Reusrath arbeitet an der Stabilität

Reusrath arbeitet an der Stabilität

Langenfeld Der Fußball-Landesligist SC Reusrath tritt Sonntag beim SV Wermelskirchen an, beide Teams haben zuletzt Rückenwind erhalten, sodass die Tagesform entscheidend sein wird.

Bleibt der zuletzt formstarke Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) nach zwei beeindruckenden Siegen weiterhin in der Erfolgsspur? Am Sonntag, 15 Uhr treffen die Schützlinge des Trainerteams um Ralf Dietrich, Patrick Kommoß und Jan Kinnen im Dönges-Eifgen-Stadion auf das zuletzt stark auftrumpfende Top-Fünf-Team des SV Wermelskirchen . Die offensivstarken Hausherren sind seit drei Spielen ungeschlagen und belegen mit 16 Punkten den fünften Platz (25:18 Tore).

In der Vorwoche stieß die Truppe von SV-Urgestein Sebastian Pichura (32) durch einen verdienten 3:0-Sieg beim FC Remscheid den Gegner von der Tabellenspitze. Auf dem eigenen Kunstrasen gelangen den Bergischen in vier Partien drei Siege bei einer Niederlage (1:2 gegen Steele). Das routinierte Mittelfeld und der treffsichere Angriff mit den Stürmern Leonard Fronia (6 Treffer), Clinton Mampaya (3) und Aydin Türksoy (5) bilden ein offensivstarkes Gebilde des etablierten Landesligisten, der schon seit einigen Spielzeiten in der Gruppe 3 mit den überwiegend Essener Mannschaften spielt.