Langenfeld hat attraktive Spielplätze : Hier spielt und tobt Langenfeld

Auf dem Spielplatz Am Schwarzen Weiher geht es um die Landwirtschaft: Hier kann mit und auf dem Mähdrescher gespielt werden. Foto: Dirk Heuer

Langenfeld Die Langenfelder Spielplätze werden regelmäßig auf ihre Sicherheit überprüft. Die Stadt achtet darauf, die Plätze attraktiv zu gestalten: Es gibt Themenspielplätze, unter anderem an der Straße Am Schwarzen Weiher, der landwirtschaftliche Geräte zeigt. Ein Hightechspielgerät ist am Konrad-Adenauer-Platz und im Freizeitpark verbaut: Von der elektronischen Sutu-Torwand der Firma Lappset gibt es weltweit 108 Exemplare, unter anderem auch in China und Japan. Bei der Nutzung steht Langenfeld weltweit auf Platz 6 – in Deutschland ist sie die Nummer eins.