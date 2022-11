Handball, Verbandsliga : SGL-Reserve kann Talfahrt nur gemeinsam stoppen

Langenfeld Die Reserve der SG Langenfeld muss um den Klassenerhalt der Handball-Verbandsliga bangen: Auch das sechste Saisonspiel ging verloren, bei MTG Horst Essen diesmal sogar deutlich mit 22:33.

Für die Verbandsliga-Handballer der SG Langenfeld II geht es weiter nur in eine Richtung: nach unten. Auch das sechste Saisonspiel bei der MTG Horst Essen (22:33) ging am Sonntag verloren, die Mannschaft von Trainer Martin Wendt befindet sich in einer handfesten Krise. „Es ist super schwierig im Moment“, räumte der Coach nach der deutlichen Pleite ein. Und er weiß: „In den nächsten Wochen müssen Punkte her.“