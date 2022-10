Kriminalität in Mönchengladbach : 64-Jähriger wird vor seinen eigenen Haustür beraubt

Mömchengladbach Die Polizei meldet zwei Raubüberfälle vom Wochenende. In beiden Fällen sollen die Angriffe überraschend geschehen sein und in beiden Fällen liegen Täterbeschreibungen vor.

Ein Fremder hat am Samstag, 29. Oktober, gegen 8.20 Uhr, einen 64-jährigen Mann an der August-Pieper-Straße beraubt. Der 64-Jährige sei laut Polizeibericht nach eigener Aussage vor seiner Haustür von einem ihm Unbekannten nach einem Feuerzeug gefragt worden. Der Mann verneinte die Frage. Als er dann seine Eingangstür öffnete, soll der Täter ihn in den Eingang geschubst haben. Nach einem kurzen Gerangel stahl der Fremde die Geldbörse des 64-Jährigen aus dessen Gesäßtasche und flüchtete damit in Richtung Waldhausener Straße. Täterbeschreibung: südeuropäisches Erscheinungsbild, etwa 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß, schlanke Statur, schwarze kurze Haare. Er trug ein braunes Sweatshirt mit roten Ärmeln und eine dunkle Jeans.