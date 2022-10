Fußball, Landesliga : SCR nutzt seine Chancen nicht und zahlt Lehrgeld

Langenfeld Beim SV Wermelskirchen sind die Reusrather Landesliga-Fußballer tonangebend, verteilen dann aber Geschenke, die die Hausherren zum 5:1 nutzen. Bezeichnend: Den Ehrentreffer schießt der aus personellen Gründen als Feldspieler eingewechselte Ersatztorwart Paul Hasenclever.

Nach zwei Siegen in Folge musste Fußball-Landesligist SC Reusrath (SCR) beim heimstarken Team des SV 09/35 Wermelskirchen eine bittere 1:5 (0:3)-Niederlage hinnehmen, obwohl die Schützlinge von SCR-Coach Ralf Dietrich über weite Stecken die tonangebende Mannschaft in einem intensiven Spiel waren. Allerdings nutzte die offensivstarke und effektive Spitzenmannschaft die haarsträubenden Reusrather Fehler eiskalt und effektiv aus, während der SCR bei seinen zahlreichen Tormöglichkeiten nicht clever genug war und selbst hundertprozentige Chancen liegenließ.

In der siebten Minute parierte SCR-Keeper Maurice Okicic einen Freistoß von Aydin Türksoy, ehe er gegen den Schlenzer von Kapitän Umut Demir machtlos war (8.). In der Folgezeit nahmen die Gäste das Heft in die Hand und kamen durch Louis Kubny (22.) und Pascal Hinrichs (28.) zu Großchancen, die der herausragende SV-Keeper Martin Schoberth aber vereitelte. In der 38. Minute hatten die Reusrather den Torschrei auf den Lippen, doch Paul Degner und Seinsch vermochten Schoberth nicht zu überwinden.