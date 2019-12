Rund um Weihnachten : Einbrecher erbeuten Tresor und Spardose in Wiescheid

Langenfeld Auch in Richrath durchwühlen Unbekannte eine Wohnung.

Einer trug sich am Montag, 23. Dezember, in der Zeit zwischen 18 und 22.30 Uhr an der Altstraße in Wiescheid zu. Offenbar unbemerkt von anderen Hausbewohnern und Nachbarn des Mehrfamilienhauses, erkletterten Unbekannte einen Balkon im ersten Obergeschoss und hebelten die Balkontüre auf. Aus der Wohnung verschwanden nach ersten Erkenntnissen ein alter Klapprechner, eine Spardose mit Bargeld sowie ein kompletter kleiner Schranktresor. Der Gesamtwert der Beute kann laut Polizei noch nicht genau beziffert werden. Allein der am Tatort zurückgelassene Schaden summiert sich auf mehrere hundert Euro.