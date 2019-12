Brückentag des Jahres : Fünf besondere Brücken und ihre Geschichte

Sie ist die Brücke in der Region schlechthin: Die Müngstener Brücke, seit 1897 in Betrieb, ist mit 107 Metern die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. 500 Meter lang, überspannt sie das Tal der Wupper und verbindet Solingen und Remscheid. Seit rund fünf Jahren wird sie saniert: Der alte Anstrich ist über 50 Jahre alt, deshalb ein neuer Korrosionsschutz nötig. Geschätzte Kosten: 30 Millionen Euro. Im Laufe des kommenden Jahres soll die Müngstener Brücke wieder gerüstfrei sein. Foto: RP/Mathias Kunde

Region Die meisten von uns dürften täglich zumindest eine überqueren: Brücken sind so alltäglich, dass wir sie oft kaum wahrnehmen.

Aber einige sind schon etwas Besonderes. Wie die fünf auf dieser Seite: Ob auf den ersten Blick wie die majestätische Müngstener oder die unscheinbare „Brücke der Ökumene“ in Langenfeld. Eine in Ratingen führt uns zu einer Burg, eine andere in Heiligenhaus war mal ein Bahnwaggon. Und die Monheimer wiederum ist eine interessante Nicht-Brücke ...