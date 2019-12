Sieben Verhandlungstage : Tödliche Stiche: Prozess gegen Monheimer beginnt im Januar

Monheim/Düsseldorf Die beiden Angeklagten (40 und 38) müssen sich wegen Totschlags verantworten: In der Nacht zum 20. Juli 2019 sollen sie einen Baumberger (36) auf der Mittelstraße tödlich verletzt haben.

(gut) Die beiden Monheimer, die im Juli auf der Mittelstraße einen Baumberger (36) tödlich verletzt haben sollen, müssen sich ab dem 10. Januar vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten (9.30 Uhr, Raum E.116). Für den Totschlagsprozess sind zunächst sieben Verhandlungstage angesetzt, bis zum 10. März. Dies teilte das Gericht am Freitag mit. Angeklagt sind ein 40 Jahre alter Serbe und ein 38-jähriger Deutscher. Laut Anklage ging der Bluttat in der Nacht zum 20. Juli 2019 ein „gemeinsamer Entschluss“ der beiden Monheimer voraus. An der Ecke Mittel-/Vereinsstraße sollen sie gegen 3 Uhr ihr Opfer mehrfach getreten haben. Demnach hat einer der Angeklagten zudem mit einem Messer auf den 36-Jährigen eingestochen, einer soll mit einem Fahrrad über oder gegen den am Boden Liegenden gefahren sein. Der Baumberger verlor so viel Blut, dass er noch in der Nacht, um 4.47 Uhr, im Benrather Krankenhaus starb.