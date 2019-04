Viersen : Einbrecher erbeuten Schmuck

Dülken Die Täter machten Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Sie stahlen auch Fahrzeugdokumente.

Unbekannte sind zwischen Dienstag, 16., und Dienstag, 23. April, 13 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Kolpingstraße in Dülken eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie eine Glastür auf und durchsuchten mehrere Räume. Die Einbrecher stahlen nach ersten Ermittlungen Schmuck und Fahrzeugdokumente im Wert von mehreren tausend Euro. Das Kriminalkommissariat 2 bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter Telefon 02162 3770.