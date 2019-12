Monheim/Langenfeld : Landrat ehrt langjährige Kreistagsmitglieder

Monheim/Langenfeld Den Rekord mit 50 Jahren hält CDU-Fraktionschef Klaus-Dieter Völker.

Landrat Thomas Hendele hat kürzlich langjährige Kreistagsmitglieder für ihr ausdauerndes ehrenamtliches Engagement geehrt. Darunter sind auch mehrere Langenfelder und Monheimer. So wurden Rolf Kramer aus Langenfeld und Karl-Heinz Göbel aus Monheim für 20-jährige Kreistagszugehörigkeit geehrt. Seit 25 Jahren im Kreistag aktiv sind Dieter Roeloffs aus Langenfeld und Reinhard Ockel aus Monheim. Klaus Rohde aus Langenfeld gehört dem Kommunalparlament bereits seit 30 Jahren an. Unangefochtener Spitzenreiter ist mit 50 Jahren Kreistagszugehörigkeit der CDU-Fraktionsvorsitzende Klaus-Dieter Völker. Der inzwischen 82 Jahre alte Haaner hatte sein Debüt im Kreistag am 10. November 1969.

Einen kleinen Schrecken versetzte er dem Auditorium in der letzten Kreistagssitzung 2019, als er zu Beginn seiner Rede zum Doppelhaushalt des Kreises verkündete: „Dies ist meine letzte Haushaltsrede im Kreistag.“ Allerdings schob er mit einem Schmunzeln beim Blick in so manch entgeistertes Gesicht schnell nach: „… in dieser Wahlperiode“.