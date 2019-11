Einbruch in Wiescheid : Einbrecher hebeln Wohnzimmerfenster auf

Langenfeld Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus an der Oststraße in Wiescheid eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Polizeiangaben hatten die Täter irgendwann zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen das Wohnzimmerfenster aufgehebelt. Dann durchsuchten sie die Räume nach Wertsachen. Zur Beute machte die Polizei keine Angaben. Der hinterlassene Schaden betrage etwa 1000 Euro.

Hinweise an die Polizei in Langenfeld, Tel. 02173 - 288-6310.

(mei)