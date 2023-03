Adler-Markt in Langenfeld Ein Treffpunkt für Modellbau-Fans

Auf dem Markt bieten private und gewerbliche Händler aus dem In- und Ausland interessierten Besuchern ihre faszinierenden Modellspielzeuge an. Die Veranstalter versprechen „ein El Dorado für Modellspielzeug-Enthusiasten“ und eine „Zeitreise in die Welt der Spielzeuge aus längst vergangenen Zeiten“: „Von Opas erstem Auto aus Blech bis hin zur digitalen Modelleisenbahn oder den Modellen von Rennwagen der bekannten Weltmeister finden die Besucher hier alles, was die Herzen höher schlagen lässt.“