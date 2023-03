Monheimer helfen Benefizabend zugunsten der Erdbebenopfer

Zusätzlich zum kulturellen Programm wollen die Veranstalterinnen und Veranstalter Einblicke aus erster Hand in ihre Hilfsaktion liefern. Ergün: „Wir werden in Worten und Bildern zeigen, was wir in den vergangenen Wochen mit unserer Hilfe gemeinsam auf die Beine gestellt haben und wie wir Not tatsächlich zumindest lindern konnten.“