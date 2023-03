Monheim Aktionswochen Stadt initiiert zahlreiche Aktionen gegen Rassismus

Ein musikalisches Zeichen gegen Rassismus und Ausgrenzung setzen am Dienstagabend, 28. März, die Blasorchester und Schulorchester von Peter-Ustinov-Gesamtschule und Otto-Hahn-Gymnasium mit dem Jugendblasorchester aus Tirat Carmel in Israel und der Monheimer Musikschule. Beginn des Konzerts ist um 19 Uhr in der Aula am Berliner Ring. Ebenfalls am Abend des 28. März veranstaltet die VHS einen Workshop zum Thema „Was tun gegen Diskriminierung und Rassismus?“ Von 18 bis 21 Uhr wird Diplom-Sozialwissenschaftlerin Heike Kasch durch den Abend führen. Für die Veranstaltung an Tempelhofer Straße 15, Raum 020, kann man sich anmelden unter www.vhs.monheim.de.