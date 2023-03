Unfall in Langenfeld Fußgänger bei Unfall verletzt

(og) Ein Lieferwagen hat am Sonntag, 12. März, gegen 7.10 Uhr einen 61-jährigen Mettmanner an einem Zebrastreifen an der Kirschstraße angefahren. Der Mann stürzte und wurde dabei leicht verletzt. Das teilt die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte der Fußgängerden Zebrastreifen auf Höhe der Hausnummer 6 überqueren, als sich ihm der weiße Lieferwagen der Marke Iveco Daily mit Solinger Kennzeichen entgegen der Einbahnstraße näherte. Der Fußgänger versuchte noch auszuweichen, wurde aber dennoch von dem Lieferwagen erfasst. Der Fahrer des Lieferwagens fuhr laut Polizeibericht einfach weiter, ohne sich um den 61-Jährigen zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310 entgegen.