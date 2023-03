Rex Kino Langenfeld Rex zeigt im Westen nichts Neues

(og) Anlässlich des „Oscarsegens“ für den Film „Im Westen nichts Neues“ lädt das Langenfelder Rex-Kino (Hauptstraße 122) zu zwei Sondervorstellungen ein. Sie beginnen am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr und am Samstag, 18. März, um 19.30 jeweils im Rex 1. „Im Westen nichts Neues“ hat unter anderem eine Auszeichnung als „Bester internationaler Film“ bekommen. Insgesamt hat die deutsche Literaturverfilmung von Regisseur Edward Berger vier Oscars bekommen. Die Produktion wurde in der Nacht zum Montag in Los Angeles als bester internationaler Film ausgezeichnet, auch der britische Kameramann James Friend gewann einen Oscar. Außerdem gibt es noch drei Sondervorstellungen in Zusammenarbeit mit dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) und dem Film „Vogelperspektiven“. Der startet am Freitag, 17. März, um 19.30 im Rex 1, am Sonntag, 19. März, um 17 Uhr und um 19.30 Uhr jeweils im Rex 2. Der Film von Jörg Adolph beobachtet das vielfältige Vogelleben in faszinierenden Bildern und zeigt, wie wichtig Vögel für die Erde, den Kreilsauf der Natur und damit auch für die Menschen sind.