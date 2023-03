Monheim Anmeldungen Grundschulen Nicht alle Schüler haben Wunschplatz

Insgesamt 520 Monheimer I-Dötzchen werden am zweiten Schultag nach den Sommerferien eingeschult. Mit je 75 Kindern, verteilt auf drei Klassen, werden die Schule am Lerchenweg und die Astrid-Lindgren-Schule die meisten Erstklässler aufnehmen. „Nach wie vor ist die Nachfrage nach Plätzen so hoch, dass ich auch in diesem Jahr wieder viele Kinder ablehnen musste“, erklärt Achim Nöhles, Leiter der „Lerche“. Die dreizügige Armin-Maiwald-Schule, die wegen des umfassenden Umbaus etwa die Hälfte der Klassen in Container ausgelagert hat, werden ab dem kommenden Schuljahr 73 neue Schüler besuchen. Die ebenfalls dreizügige Hermann-Gmeiner-Schule heißt nach den Sommerferien 73 Schüler willkommen. „Die Klassenstärken werden sich, wie im Schulgesetz festgelegt, auf maximal 27 Kinder bei der Bildung der Eingangsklassen belaufen“, berichtet Leiterin Claudia Ullenboom.