Anmeldezahlen Langenfeld Weiterführende Schulen erwarten 597 neue Schüler

Wie Sonja Wienecke vom Fachbereich Schule der Stadtverwaltung mitteilt, starten am Konrad-Adenauer-Gymnasium 180 Kinder in die fünfte Klasse, an der Kopernikus-Realschule 120, an der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule 162 und an der Prismaschule 135.