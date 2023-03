Neue Jobs Langenfeld setzt auf Gewerbe mit Niveau

Seit September 2021 leitet Thomas Küppers den Fachbereich Stadtentwicklung in Langenfeld. Sein Ziel: die Stadt am Markt gut zu positionieren. Dafür muss sie mit ihren Gewerbeflächen perspektivisch gut umgehen. Denn die Flächen sind – wie in vielen anderen Städten – begrenzt. Deshalb der Fokus aufs Vorhandene. Zudem hat die Stadt Ende vorigen Jahres das Gelände der ehemaligen Weberei Neumann & Büren in Immigrath erworben. „Ohne Gewerbeflächen geht es nicht“, so Küppers.