Langenfeld sucht Freibad-Kräfte Speed-Dating für Rettungsschwimmer

Rettungsschwimmer oder solche, die es werden wollen haben jetzt bei der SGL die Gelegenheit, sich vorzustellen. Für Donnerstag 16. März (18 bis 20 Uhr), und Sonntag, 19. März (13 bis 15 Uhr), lädt die Sportgemeinschaft Interessenten zum Speed-Dating ein. Bad-Leiter Christopher Hoekstra und sein Team stehen in diesen Zeiten zur Verfügung, um alle Fragen rund um den Job als Rettungsschwimmer zu beantworten und Interessierte zu beraten. Sportliche Neulinge, die Interesse am Job als Rettungsschwimmer in den Sommermonaten haben, gut schwimmen können und mindestens 18 Jahre alt sind, können direkt vor Ort vorschwimmen. „So können wir unkompliziert und schnell feststellen, ob es für eine Zusammenarbeit passt“, erklärt Hoekstra. „Und wer bereits zertifiziert ist, aber Sorge hat, sein DLRG-Silber könnte nicht mehr gültig sein, wird beraten, wie wir das Zertifikat auffrischen“, erklärt Hoekstra.