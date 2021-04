Verkehr in Richrath : Für Bürgerbeteiligung zum Verkehrskonzept anmelden

Radler und Autofahrer kommen sich in der Ortsmitte Richrath ins Gehege. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Für den 28. April ist eine Online-Bürgeranhörung mit Diskussion zum Verkehrskonzept Richrath geplant. Interessierte melden sich ab sofort dafür an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Arbeiten zum Verkehrskonzept Richrath schreiten weiter voran. Über den „Wegedetektiv“, per E-Mail und auf postalischem Weg seien zahlreiche Ideen, Hinweise und Wünsche der Bürger zur Verbesserung der Verkehrssituation in Richrath Mitte geäußert worden, teilt die Stadtverwaltung mit. Diese Meldungen wurden gesammelt und fließen in die Erarbeitung des Verkehrskonzepts ein. Nachdem die im Dezember 2020 geplante Bürgerbeteiligung vor Ort-in Richrath wegen der von der Bundesregierung angeordneten Einschränkungen im Rahmen der Corona-Pandemie habe entfallen müssen, solle den Bürgern nun erneut die Möglichkeit der Beteiligung an der Konzepterstellung geboten werden, kündigt die Verwaltung an.

Bei der Bürgerbeteiligung würden die bisherigen Ergebnisse und Überlegungen vorgestellt, sodass im Anschluss eine Diskussion geführt werden könne. Aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Corona-Pandemie wird die Bürgerbeteiligung im Rahmen einer Online-Veranstaltung am 28. April um 18 Uhr stattfinden.

Insofern die Pandemiebedingungen es zulassen, könnte die Veranstaltung kurzfristig in die Schützenhalle Richrath verlegt werden. Selbstverständlich werden dabei die vorgeschriebenen Hygienevorschriften bei einer Vor-Ort-Veranstaltung umgesetzt. Die Verwaltung weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass die Anzahl an Teilnehmern in der Schützenhalle begrenzt wäre. Die Veranstaltung würde jedoch live übertragen, sodass zusätzlich eine Online-Teilnahme möglich sei. Weitere Informationen hierzu gebe es kurzfristig.

Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, sendet seine Anmeldung für die Bürgerbeteiligung bis zum 21. April an richrath@igs-ing.de. Im Anschluss erhalten die Teilnehmer die Zugangsdaten für das Online-Meeting über die gewählte kostenlose Plattform. Die Bürger sollten in der Anmeldung zudem mitteilen, ob Sie grundsätzlich an einer Teilnahme in der Schützenhalle Richrath interessiert wären, oder ob Sie ausschließlich online teilnehmen möchten.