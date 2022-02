Verkehr in Dormagen : Zentrum will wechselseitiges Parken auf Straberger Weg

Nievenheim In der Sache sind sich SPD und Zentrum einig: Die Verkehrssituation im Einmündungsbereich Straberger Weg/Conrad-Schlaun-Straße in Nievenheim ist unübersichtlich, mitunter gefährlich und sollte entschärft werden.

Das ist laut Zentrum das Ergebnis einer Tempokontrolle. „Wir haben vor kurzem beim Ordnungsamt noch mal angefragt, was man am Straberger Weg machen könne“, so Held. „ Von dort wurde eine erneute Überprüfung der Verkehrssituation mit einer verdeckten Geschwindigkeitsmessung zugesagt. Den Mitarbeitern des Ordnungsamtes standen danach die Haare zu Berge, so wurde uns berichtet: Teilweise wurden Fahrzeuge mit über 100 Stundenkilometer gemessen. Die Überprüfung der Parksituation, wie aktuell von der SPD gefordert, sei zu kurz gedacht, denn es wird hier häufig viel zu schnell gefahren. Der Vorschlag des Zentrums: „Wechselseitige Parkbuchten oder Tempo 30 würden hier eher zu einer Verbesserung führen. Wir sind gespannt wie zeitnah gehandelt wird.“ Die SPD will prüfen lassen, ob die Situation verkehrsplanerisch so überarbeitet werden kann, dass sich das Gefahrenpotential stark verringert.