Neues Internet-Portal für Nordrhein-Westfalen : Mehr Online-Bürgerbeteiligung – so soll Mitreden in NRW schöner, leichter und besser werden

Mehr Online-Bürgerbeteiligung – so soll Mitreden in NRW schöner, leichter und besser werden

Düsseldorf Über das Internetportal „Beteiligung NRW“ sollen Menschen jetzt online leichter mitreden können bei politischen Entscheidungen oder Plänen von Städten, Kreisen oder dem Land. Das soll auch Akzeptanz schaffen.

Ob es darum geht, wie die Innenstadt umgestaltet werden soll, wo im Ort eine neue Kita gebaut wird oder ob es einen neuen Regionalplan zu diskutieren gilt: In Nordrhein-Westfalen soll Bürgerbeteiligung mit Online-Angeboten leichter und besser werden. Dazu ist das Internet-Portal „Beteiligung NRW“ an den Start gegangen. Behörden, Kommunen und Ministerien können die Plattform nutzen.

Damit beginne ein „neues Zeitalter der Bürgerbeteiligung“, so der Landesminister für Wirtschaft und Digitalisierung, Andreas Pinkwart (FDP), bei der Präsentation des Projektes am Montag. „Wir wollen noch mehr Bürgerinnen und Bürger einladen, sich aktiv in die Gestaltung von Politik und Verwaltung einzubringen, ob am eigenen Wohnort oder bei Vorhaben der Landesregierung.“ Das solle auch für mehr Transparenz und Akzeptanz bei politischen Entscheidungen sorgen.