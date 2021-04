Unternehmer hilft bei der Integration : Schüren beschäftigt zwölf Geflüchtete

Langenfeld/HILDEN Sie stammen aus Albanien, Syrien oder Afghanistan und machen eine Ausbildung oder arbeiten bereits als Fachverkäuferin, Hilfskraft oder Bäcker. Warum beschäftigt ein Unternehmer so viele Geflüchtete? „Weil die Erfahrungen mit diesen Mitarbeitern überwiegend positiv sind“, erzählt Roland Schüren.

Manchmal begegnen Journalisten unerwartete Geschichten: Da will man eine Frau mit Migrationshintergrund treffen, die eine Ausbildung bei der Bäckerei Schüren macht. Und zwei Telefonate später wird klar, dass sie elf Kollegen und Kolleginnen hat, die ebenfalls als Flüchtlinge nach Deutschland kamen und nun in Lohn und Brot bei dem Hildener Unternehmen sind.

Aber der Reihe nach: Narges Rahimi hat im August letzten Jahres ihre Lehre als Fachverkäuferin im hiesigen Bäckerei-Betrieb mit insgesamt 250 Mitarbeitern begonnen. Die 28-Jährige stammt aus Afghanistan, studierte Islamwissenschaft und arbeitet jetzt in der Hochdahler Filiale. Das erfährt die RP bei einem Treffen mit weiteren sieben Migranten, die zu einem Gespräch in die Unternehmens-Zentrale eingeladen wurden. Insgesamt zwölf Flüchtlinge arbeiten teilweise schon über fünf Jahre in einer der 19 Schüren-Filialen.

Neben Narges sitzt ihre Kollegin Mitless Jacky Nirvan. Sie ist 30 Jahre alt und stammt aus Indien. Die alleinerziehende Mutter von drei Kindern hat in ihrer Heimat studiert und den akademischen Grad „Bachelor of Art“ erworben. Sie lebt seit vier Jahren hier und konnte nicht ahnen, dass ihr Ehemann sie vor kurzem verlassen würde. Jetzt verkauft sie Brötchen, um die Kinder zu ernähren.

Beiden Frauen, die so propper in weißen Blusen und schwarz-weißen Schürzen hinter Verkaufstheken stehen, könnten manche Menschen intellektuell nicht das Wasser reichen.

Sein Kollege Safir Sedigi wollte in erster Linie den Bomben in seiner Heimat Afghanistan entkommen. Er konnte dort die Schule nur bis zur 9. Klasse besuchen und musste erleben, dass Angehörige getötet wurden. Nur in Begleitung seiner Cousine hat er sich über zwei Monate lang über die Türkei und dann per Boot nach Europa aufgemacht. Jetzt ist der 22-Jährige im dritten Lehrjahr als Bäcker in Hilden beschäftigt.