Computerspende für Langenfelder Schule : 60 Computer für Gesamtschule

Jürgen Kadlubek, Peter Gathen und Frederik Patten (v.l.) laden die Computer auf dem Hof der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Die Bettine-von-Arnim-Gesamtschule in Langenfeld hat eine Computerspende aus Solingen erhalten. Initiiert wurde sie von „Hey Alter“.

(og) Die Idee kommt aus Braunschweig. Dort haben Moritz Tetzlaff und Martin Bretschneider die Initiative „Hey Alter“ ins Leben gerufen. Mit „Alter“ sind in diesem Fall nicht Menschen gemeint, sondern ältere, aber noch gut erhaltende Computer. Damit die nicht nutzlos im Keller vergammeln oder im Elektroschrott landen, werden sie gesammelt und an Bedürftige abgegeben. Auch an Schüler.

Die Initiative hat Kreise gezogen und Daniel Marks, Mitarbeiter der Solinger Firma „codecentric AG“, hat gemeinsam mit seinem Sohn ebenfalls gesammelt und wenn nötig auch repariert. Am Ende stand die Spende von gut 60 fitten „Alten“, die jetzt in der Bettine-von-Arnim-Gesamtschule auf ihre neuen Besitzer warten. Koordiniert hat die Aktion der Gesamtschullehrer Jürgen Kadlubek. Er hat einen Transporter für die Geräte organisiert und kräftige Unterstützer wie Schulleiter Peter Gathen und Frederik Patten gefunden, die gemeinsam in Solingen die Rechner abgeholt haben. „Jetzt suchen wir die Schüler, die einen Computer gut gebrauchen können“, sagt Kadlubek. Dafür nimmt er sich über die Osterferien Zeit, bevor in den Schulen wieder der Wechselunterricht beginnt.

Denn die Coronakrise hat gezeigt, wie wichtig es ist, dass alle Schüler zu Hause eine gute technische Ausrüstung für den Unterricht vorfinden. Anders als etwa in Monheim verfügen die Langenfelder Schulen noch nicht über ausreichend PC’s oder Laptops. Sie sind bestellt, die Lieferung lässt aber auf sich warten. Glücklicherweise hört für die Intitiatoren der Intitiative „Hey Alter“ die Bedürftigkeit nicht an der Stadtgrenze auf. „Die Schule hat bei uns nachgefragt“, beschreibt Daniel Marks den Kontakt. „Und wir haben gesammelt und abgegeben.“