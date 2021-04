Autodiebstahl in Monheim : Schwarzer Seat ist in Monheim verschwunden

Schwarzer Seat ist in Monheim verschwunden

Autodiebstahl in Monheim

(og) Ein Seat Leon mit polnischen Kennzeichen ist in der Zeit vom (Grün-)Donnerstag, 18 Uhr, bis Samstagmorgen, 6 Uhr, vom Straßenrand der Friedenauer Straße in Monheim verschwunden. Wie der dort geparkte Wagen weggefahren oder auf andere Art und Weise abtransportiert werden konnte, ist bisher noch nicht geklärt. Das teilt die Polizei mit. Seit dem Diebstahl fehle jede Spur von dem schwarzen Seat mit dem polnischen Kennzeichen TKI77532. Der Wert des 19 Jahre alten Fahrzeugs wird mit 1500 Euro angegeben. Ermittlungen im näheren Umfeld des Tatortes haben bisher nicht zu einem positiven Ergebnis gführt. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Monheimer Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon 02173 9594-6350 entgegen.