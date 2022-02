Frauenfußball, Niederrheinliga : HSV Langenfeld muss sehen, wer gegen Velbert fit ist

Langenfeld In der Niederrheinliga treten die Fußballerinnen des HSV Langenfeld bei der SSVg Velbert an, es ist tabellarisch ein Nachbarschaftsduell. Doch die Gäste haben etliche personelle Sorgen.

Die Fußballerinnen des HSV Langenfeld sind erfolgreich in das Pflichtspieljahr 2022 gestartet. Am Sonntag möchte die Elf von Trainer Carsten Kerkhoff den Vorsprung auf die Abstiegsplätze der Nieder­rheinliga weiter ausbauen. Vor dem Spiel bei der SSVg Velbert (Anstoß 13 Uhr) plagen das Trainerteam allerdings noch Personalsorgen.

„Das ist auf den ersten Blick ein ausgeglichenes Spiel“, sagt Kerkhoff über die kommende Aufgabe. Bereits zweimal trafen die Hucklenbrucherinnen in dieser Saison auf die Velberterinnen. In der Liga trennten sich beide Teams 2:2 (1:2), im Niederrheinpokal waren die HSV-Damen klar besser und zogen mit einem 1:0 (0:0)-Sieg in die nächste Runde ein. In der Tabelle liegt Velbert vier Punkte vor den Langenfelderinnen. Mit einem Sieg könnte das Kerkhoff-Team nicht nur Boden gutmachen, sondern auch den Abstand zu der Abstiegszone vergrößern. „Wir waren vor allem im Pokal überlegen und haben in beiden Spielen kaum Tormöglichkeiten zugelassen. Wenn wir die Leistungen aus den beiden Partien wiederholen können, bin ich guten Mutes, dass wir dreifach punkten werden“, sagt der HSV-Trainer.