E-Mobilität : Stadtautos legten 2020 317.000 Kilometer zurück

Monheim (elm) Das Stadtauto Monheim ist ein Erfolgsmodell des Carsharing. Aktuell hat die Stadt an den Standorten Rathaus/Krischerstraße und Haus der Chancen als Elektrofahrzeuge zehn Renault Zoe und einen Kangoo im Bestand.

„Zwei weitere Zoe sind bestellt und werden in den nächsten Tagen geliefert“, erklärt Martin Frömmer, Leiter der Zentralen Dienste. In Baumberg werde es an der Geschwister-Scholl-Straße in Kürze eine weitere Ausleihmöglichkeit geben. Das Verhältnis zwischen den dienstlichen und privaten Kilometern sei fast ausgeglichen. 1500 Nutzer seien angemeldet. Nach Angaben der Firma Mikar als Betreiberin wurden in 2020 etwa 317.000 Kilometer mit den Stadtautos zurückgelegt, 2019 waren es 217.500.