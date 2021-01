An der Schneider-/Kronprinzstraße : Auto verletzt Jungen (14) und fährt davon

LANGENFELD Ein 14-jähriger Langenfelder ist am Donnerstagabend an der Schneiderstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der unbekannte Fahrer entfernte sich laut Polizei, die mögliche Zeugen um Hinweise bittet.

Ein 14-jähriger Langenfelder ist am Donnerstagabend an der Schneiderstraße von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der unbekannte Fahrer entfernte sich laut Polizei, die mögliche Zeugen um Hinweise bittet. Gegen 20.20 Uhr hatte der Junge an der Kreuzung mit der Kronprinzstraße die Schneiderstraße bei – nach Polizeiangaben – roter Ampel überqueren wollen. Der Fahrer eines dunklen Klein- oder Kompaktwagens, der helle Felgen oder Radkappen gehabt haben soll, sei in Richtung Hardt unterwegs gewesen und habe die Kreuzung beim Phasenwechsel von Gelb auf Rot überquert. Er erfasste den jungen Fußgänger, schleuderte ihn mehrere Meter weit durch die Luft und fuhr ohne jede Verzögerung davon. Ein Rettungswagen bracht den Schwerverletzten ins Krankenhaus zur stationären Behandlung. Aufgrund der Wucht des Aufpralls geht die Polizei davon aus, dass der Wagen des Unfallverursachers im Frontbereich beschädigt worden sein muss – möglicherweise an der Motorhaube und oder im Bereich der Frontscheibe.