Spielplätze : Monheim hübscht Spielplätze weiter auf

Die „Ritterburg“ ist die Attraktion auf dem Spielplatz Im Rennenkamp. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld/Monheim Die Stadt Monheim investiert in Spielmöglichkeiten: Für 800.000 Euro soll ein Bolzplatz in Baumberg entstehen, zwei weitere Spielplätze dort sowie einer in Monheim werden in diesem Jahr saniert – plus 940.000 Euro.

Gut 60.000 Quadratmeter Spielfläche betreut die Stadt Monheim, aufgeteilt auf 70 Plätze. Und die werden in regelmäßigen Abständen saniert und aufgehübscht. In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt in Baumberg. Dort wird der in die Jahre gekommene Bolzplatz im Grünzug zwischen Geschwister-Scholl- und Benrather Straße für 800.000 Euro erweitert und komplett umgestaltet. Dafür werden 50 kleinere Bäume gefällt. Der Ascheplatz wird voraussichtlich ab April/Mai nicht mehr nutzbar sein, kündigt die Stadt an. Dann beginnt der eigentliche Umbau. Entstehen sollen dort eine Cageballanlage mit Kunstrasen, Übungsflächen für Kicker und Sitzblöcke für Pausen. Fertig werden soll die Anlage im Juli oder August.

An der Bregenzer Straße in Baumberg, angrenzend an die neuen Wohngebiete Waldbeerenberg und Hasholzer Grund, soll der 1544 Quadratmter große Spielplatz so umgebaut werden, dass er künftig von zwei Seiten aus erreichbar ist, ohne dass ein Weg die Anlage quert. Vorgesehen sind für den Spielplatz, der für Kinder unter drei Jahren ebenso attraktiv sein soll wie für bis zu 14-jährige Kinder, ein Kombinationsspielturm mit Röhrenrutsche, Schaukel und Balancierelemente sowie moderne Sandkastenvarianten. Die alten Spielgeräte aus den Jahren 2000/01 kommen weg. Veranschlagte Kosten: 500.000 Euro. Ende des Jahres soll der Spielplatz fertig sein.

Info Herausragende Spielplätze Rheinbogen Neben den wohnortnahen Spielplätzen gibt es in Monheim noch den großen Platz im Rheinbogen mit Schelmenturm-Rutsche und Wassermatschanlage. Nebenan ist eine Skateranlage Bürgerwiese Monheim unter anderem mit Sandbagger, Cageball-, Basket- und Volleyball-Anlage, langer Rutsche, Kletter-Ei und vielen Sitzmöglichkeiten

Die 970 Quadratmeter große Fläche am Kapfenberger Weg soll zu einem Piratenspielplatz umgebaut werden. Sie ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet und bekommt neben Spielschiff und Pirateninsel auch eine Wasserspielanlage in Form einer Krake. Kosten: 300.000 Euro. Fertigstellung: Sommer 2021.

In Monheim geht die Gestaltung der Spielanlage am Heinrich-Zille-Platz weiter. Nachdem 2016 dort die Cageballanlage aufgestellt wurde, werden nun die Angebote für Kinder unter zehn Jahren neu gestaltet. Das Spielboot kommt weg. Dennoch dreht sich auf dem Platz auch weiterhin alles um das Motto „Auf dem Wasser“. Eine Galeone, Wippschiff und Schaukelmodelle werden aufgestellt. Der Spielplatz ist so geplant, dass Familien mit unterschiedlich alten Kindern ebenso wie Tagesmütter mit Kindergruppen dort die passenden Spielgeräte finden sollen. Kosten: 140.000 Euro. Eröffnung: voraussichtlich Ende des Jahres.

„Städtischer Bauhof, Planer sowie die Jugend- und Bürgerbeteiligung haben die Spielplätze im Blick“, erläutert Bereichsleiterin Simone Feldmann. Ein festes Konzept gebe es nicht. Gemeinsam mit Spielplatzpaten und -scouts würden im Sommer die Pläne für das kommende Jahr entwickelt. „Dabei achten wir darauf, dass in den Vierteln ein ausgelichenes Angebot entstehe“, so Feldmann.