Unfall auf der B 221 in Brüggen : Zwei Jugendliche werden bei Unfall schwer verletzt

Brüggen Auf der Kreuzung der B 221 mit der Borner Straße in Brüggen gab es wieder einen schweren Unfall: Zwei Mädchen, 17 und 15 Jahre alt, wurden dabei schwer verletzt. Die Feuerwehr musste sie aus dem Auto befreien.

An der Kreuzung der B 221 / Borner Straße in Brüggen hat es am Dienstag erneut einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr eine 17-jährige Brüggenerin gegen 15.20 Uhr mit ihrer 15-jährigen Schwester in einem elektrisch betriebenen Renault Twizy über die B 221. Sie kamen aus Richtung Niederkrüchten. Die 17-Jährige bog an der Kreuzung Borner Straße nach links in Richtung Brüggen ab und achtete dabei nicht auf den entgegenkommenden Wagen, der von einer 60-jährigen Frau aus Wegberg gesteuert wurde.