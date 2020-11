Langenfelder Kreuzung Hardt/Schneiderstraße : 25-Jähriger bei Unfall lebensgefährlich verletzt

LANGENFELD Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos an der Kreuzung Hardt/Schneiderstraße ist am späten Mittwochabend ein 25-jähriger Langenfelder schwerstverletzt worden. Laut Polizei wird er im Krankenhaus intensivmedizinisch behandelt. Es bestehe Lebensgefahr.

Gegen 22.50 Uhr war ein 24-jähriger Langenfelder mit seinem 3er-BMW über die Hardt gefahren. Als er nach links in die Schneiderstraße abbog, stieß er laut Polizeibericht mit hoher Wucht mit dem Smart des 25-Jährigen zusammen, der über die Hardt in entgegengesetzter Richtung unterwegs war und als Vorfahrtberechtigter geradeaus die Kreuzung hatte überqueren wollen. Laut übereinstimmender Zeugenaussagen, so die Polizei, sei der Smart-Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen.