Unfall in Alpen : Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Autos stoßen an Kreuzung zusammen

Unfall in Alpen

Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung von Dickstraße, Unterheide und Winnenthaler Straße. Foto: Feuerwehr Alpen

Alpen In Alpen sind drei Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Zwei Autos waren an einer Kreuzung zusammengestoßen. Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten die verletzten Personen.

Bei einem Verkehrsunfall in Alpen sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Freiwillige Feuerwehr mitteilte, waren am Mittwoch, 23. Dezember, zwei Autos auf der Kreuzung von Dickstraße, Unterheide und Winnenthaler Straße zusammengestoßen. Die Einsatzkräfte wurden zunächst mit dem Stichwort „Person eingeklemmt“ alarmiert. Entgegen dieser Meldung seien die Unfallbeteiligten aber nicht mehr eingeklemmt gewesen. An den Fahrzeugen seien die Batterien abgeklemmt, auslaufende Betriebsmittel abgestreut und das Bindemittel einer fachgerechten Entsorgung zugeführt worden, erklärte die Feuerwehr. Die Einsatzstelle seien gegen den fließenden Verkehr abgesperrt und der Brandschutz sichergestellt worden. Im Einsatz waren die Feuerwehreinheiten aus Alpen und aus Veen. Weitere Angaben zum Unfall lagen zunächst nicht vor.