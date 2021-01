Photovoltaikanlagen : Photovoltaikanlagen registrieren

Langenfeld Ältere Anlagen müssen bis zum 31. Januar ins Marktstammdatenregister eintragen, sonst droht ein Bußgeld. Mit den Daten kann bundesweit eine Einspeisevergütung errechnet werden.

(og) Alle Anlagen nach dem Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG), die vor dem 1. Juli 2017 in Betrieb genommen wurden, müssen bis spätestens 31. Januar im Marktstammdatenregister für den deutschen Strom- und Gasmarkt (MaStR) registriert, beziehungsweise eingetragen sein. Daran erinnert Jens Hecker, Leiter der Energieberatung Langenfeld. Im Stadtgebiet betreffe das mehr als 700 Photovoltaik-Anlagen. Anlagen, die nach dem 1. Juli 2017 in Betrieb genommen wurden, mussten ohnehin innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme vom Betreiber registriert werden. Dafür wurde eine Registrierungspflicht eingeführt, erläutert Hecker. Wird eine Anlage nicht angemeldet, könne dies ein Bußgeld nach sich ziehen.