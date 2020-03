Technischer Defekt : Ausgefallene Ampeln an wichtigen Kreuzungen laufen wieder

Die Ampeln fielen unter anderem an der Kreuzung Berliner Platz aus. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wegen eines technischen Defekts sind am Montag und Dienstag einige Verkehrsampeln im Stadtgebiet ausgefallen; unter anderem an den wichtigen Kreuzungen Theodor-Heuss-/Solinger Straße und am Berliner Platz.

