Dinslaken, Monheim und Mülheim : Kriminelle sprengen vier Geldautomaten

Dinslaken Unbekannte haben in Dinslaken, Monheim und Mülheim an der Ruhr drei Geldautomaten gesprengt. Noch ist unklar, ob die Taten zusammenhängen.

Die Explosion in Dinslaken an der Kirchstraße im Ortsteil Hiesfeld ereignete sich kurz nach Mitternacht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zeugen sahen danach ein schwarzes Auto mit mehreren Menschen, dass fluchtartig in Richtung Autobahn 3 fuhr.