Darmkrebs - Vorsorge rettet Leben : Pro Jahr 60 neue Darmkrebspatienten

Langenfelder St. Martinus-Krankenhaus nimmt im Jahr 12.000 Darmspiegelungen vor.

Aktuell beherrschen Corona-Fallzahlen unsere Wahrnehmung, wie viele Menschen erhalten jährlich in Deutschland die Diagnose „Darmkrebs“?

Zur Früherkennung von Darmkrebs wird bei Männern ab 50 und Frauen ab 55 Jahren die regelmäßige Darmspiegelung von den Krankenkassen bezahlt. Aber erst rund ein Drittel der Menschen nutzen diese Vorsorge-Untersuchung. Bei rund der Hälfte der Untersuchungen werden im Darm Polypen entdeckt, die zur Vorstufe einer Krebserkrankung werden können. Diese Wucherungen werden in der Regel bei der Darmspiegelung entfernt.

Dr. Hildebrandt: Die Grenzen sind fließend, wir arbeiten seit einigen Jahren im „Darmzentrum Langenfeld“ mit hochspezialisierten Ärzten verschiedener Fachrichtungen an allen Formen der Darmerkrankung. Bei rund 80 Prozent der Patienten reicht eine ambulante Behandlung. Zurück zur Darmkrebsvorsoge: Die beginnt mit modernsten diagnostischen Verfahren, z.B. endoskopische, sonographische Untersuchungen, bei denen vorgefundene Polypen unmittelbar abgetragen werden. In Einzelfällen wird der Chirurg schon dabei für einen ersten Eindruck hinzugezogen. Durch umgehend untersuchte Gewebeproben können wir die Dringlichkeit weiterer Maßnahmen einschätzen. Ein notwendiger Eingriff – meist laparoskopisch minimal-invasiv – kann so gegebenenfalls drei Tage nach der ersten Untersuchung erfolgen. Auch anschließende individuell notwendige Untersuchungen, ergänzende Therapien wie Chemotherapie oder Bestrahlung und Behandlungen bis zur Reha werden im „Darmzentrum“ koordiniert. Die enge Vernetzung der Behandlungspartner vermeidet unnötige Wartezeiten zwischen Diagnostik, Therapie und Nachsorge.