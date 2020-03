Vorfall in Viersen : Fehler in Trafo-Station sorgt für Stromausfall

Viersen Betroffen waren Dülken, Boisheim und Hausen. Die Polizei regelte den Verkehr, weil auch alle Ampeln ausgefallen waren.

In Teilen von Viersen ist am Samstag, 7. März, der Strom ausgefallen. Wie die Stadt mitteilte, wurde die Feuerwehr um 14.20 Uhr vom Energieversorger NEW informiert, weil von der Umspannstation Waldnieler Straße eine starke Rauchentwicklung ausging. Ursache war eine technische Störung. Laut NEW gab es um 13.49 Uhr eine erste Fehlermeldung. Um 13.52 Uhr schaltete sich die Station ab, so dass in Boisheim, Dülken und Hausen der Strom ausfiel. Die Stadt Viersen richtete sofort einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse ein, der unter anderem Kontakte zu Altenpflegeeinrichtungen herstellt, um für den Fall eines längeren Stromausfalls Vorbereitungen treffen zu können. Die Bevölkerung wurde durch die Warn-App „Nina“ informiert, die Polizei regelte den Verkehr, weil in den betroffenen Gebieten auch alle Ampeln ausgefallen waren. Kurz vor 16 Uhr begann die NEW nach und nach, den Strom wieder einzuschalten, was bis 16.22 Uhr erledigt war.