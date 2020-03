Mobilität und Umweltfreundlichkeit in Mettmann : Flintropstraße wird erste Fahrradstraße

Mobilität und Umweltfreundlichkeit in Mettmann

Die Fahrradstraße führt von der Breite Straße die Johannes-Flintrop-Straße hoch bis zum Kreiverkehr an der Seibelstraße. Foto: Stadt Mettmann

Mettmann (von) Die Stadt richtet in diesen Tagen eine Fahrradstraße im Bereich der Breite Straße und der unteren Johannes-Flintrop-Straße bis zum Kreisverkehr Seibelstraße ein. Das berichtet die Verwaltung in einer Pressemitteilung.

Als Fahrradstraße wird eine Straße bezeichnet, die vorrangig dem Radverkehr vorbehalten ist. Genau wie bei einer Fußgängerzone dürfen andere Verkehrsteilnehmer und -arten eine Fahrradstraße nur befahren, wenn dies durch ein Zusatzzeichen erlaubt wird. Im Falle der neuen Fahrradstraße in Mettmann darf der Anliegerverkehr die Straße nutzen, ansonsten ist die Durchfahrt weiterhin verboten. Fahrradstraßen werden zur Förderung des Radverkehrs eingerichtet. So haben Radfahrer auf einer Fahrradstraße vor Autos und Motorrädern Vorfahrt. An Kreuzungen gilt allerdings – sofern nichts anderes ausgeschildert wurde – weiterhin „rechts vor links”.