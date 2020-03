Schon im Mai 2018 geplündert : Erneut Geldautomat an der Konrad-Zuse-Straße gesprengt

Erneut Geldautomat an der Konrad-Zuse-Straße gesprengt

Monheim Am frühen Dienstagmorgen haben drei bislang unbekannte Täter vor einer Spielhalle in Monheim einen frei stehenden Geldautomaten gesprengt. Dies geschah dort bereits zum zweiten Mal; schon im Mai 2018 war er gesprengt worden.

Das ist laut Polizei der aktuelle Stand der Erkenntnisse. Gegen 3.45 Uhr hatten drei dunkel gekleidete Männer einen Gegenstand mit einer Lunte in die Öffnung eines frei stehenden Geldautomaten vor einer Spielhalle an der Konrad-Zuse-Straße in Baumberg gesteckt und diesen angezündet. Damit gelang es den Tätern, den Geldautomaten aufzusprengen, wodurch die Alarmanlage der benachbarten Spielhalle ausgelöst wurde.