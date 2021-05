Langenfeld : A3-Ausbau: Grüne begrüßen Klimaschutzurteil

Langenfeld Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zum Klimaschutzgesetz kann auch direkte Auswirkungen auf den geplanten, achtspurigen Ausbau der A3 im Jahr 2030 haben, meinen die Langenfelder Grünen.

(og) Der Ausbau ist bei allen anliegenden Kommunen umstritten. So würden im Klimaschutzgesetz auch für den Verkehrssektor Treibhausgas-Einsparziele bis zum Zieljahr 2030 festgelegt. „Damit ist die schon seit Langem überfällige Verkehrswende gesetzlich vorgegeben“, kommentiert Dr. Günter Herweg von Bündnis 90/Die Grünen. So lege das Klimaschutzgesetz zum Beispiel fest, dass bei Investitionen des Bundes diejenigen Maßnahmen vorzuziehen sind, die zur Treibhausgas-Minderung beitragen. „Im Fall des 8-spurigen Ausbaus der A3 sind die gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen von vernünftigen Alternativen aber nicht erfolgt“, so Birgit Radke, Ratsmitglied der Langenfelder Grünen. Wie solche Alternativen aussehen können, hat etwa die Bürgerinitiative „3reicht!“ auf ihrer Internetseite dargestellt. „Eine grundlegende Alternative zur Treibhausgas-Minderung gegenüber dem geplanten A3-Ausbau ist ein Ausbau der Eisenbahnverbindungen und vor allem die Stärkung des Schienengüterverkehrs. So wird das Verkehrsaufkommen auf der A3 entlastet und Ausbaumaßnahmen wären überflüssig“, führt die Ratsfrau weiter aus.