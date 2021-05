Bauarbeiten Langenfeld : Solinger Straße wird gesperrt

Langenfeld Die Solinger Straße wird am Samstag, 8. Mai, vor dem Langenfelder Rathaus gesperrt. Dann werden Arbeiten am Fußgängerüberweg zur Stadt-Sparkasse vorgenommen.

(og) Die Solinger Straße wird am Samstag, 8. Mai, vor dem Langenfelder Rathaus gesperrt. Dann werden Arbeiten am Fußgängerüberweg zur Stadt-Sparkasse vorgenommen. Es handele sich dabei um die Befestigung der so genannten Sinussteine in der Fahrbahn. Diese würden im Rahmen der Mängelbehebung von dem Unternehmen, das die Solinger Straße 2019 umgebaut hatte, wieder befestigt“, erklärt der städtische Bauleiter Denis Kynast diese Maßnahme. Zwischen 7 und 14 Uhr ist eine Durchfahrt im Bereich der Querung nicht möglich. Die Zufahrt zum Parkplatz vor der Stadt-Sparkasse ist von der Solinger Straße aus gewährleistet. Die Tiefgaragen des Marktkarrees und der Stadtgalerie sind in der genannten Zeit über die Johannesstraße zu erreichen.