Monheim : CDU fordert mehr „nette“ Toiletten

Monheim Das Projekt der Senioren Union aus dem Jahr 2007 soll wiederbelebt werden. Derzeit sind im Stadtgebiet nur zwei öffentlich zugängliche Toiletten nutzbar.

Der damalige Seniorenbeirat hatte 2007 gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Monheim die Aktion „Nette Toilette“ eingeführt. Mitglieder der CDU-Fraktion seien nun zu dieser Aktion aus dem Jahre 2007 von der Senioren Union angesprochen worden, das Thema erneut als Antrag zu platzieren, berichtet Fraktionschef Markus Gronauer. Bei der damaligen Aktion sei bei Gaststätten, Cafés, Eisdielen, der Einzelhandel sowie Banken und beim damaligen Management des Rathaus-Centers für diese Aktion geworben worden. Die Stadt habe sich damals mit einem Obolus an den Reinigungs- und Unterhaltskosten beteiligt. In einzelnen Gaststätten und bis zu seiner Schließung auch im Rathaus-Center habe man die Schilder „Nette Toilette“ gesehen.

Derzeit gebe es in Monheim am Rhein nur zwei öffentliche Toiletten, die aus der Perspektive älterer Menschen sehr weit auseinanderliegen, so Gronauer. An Sonn- und Feiertagen steht gar nur ein stilles Örtchen zur Verfügung. In Baumberg wiederum gebe es derzeit gar keine öffentlich zugängliche Toilette. Und die Gastronomen stellten ihre Toiletten für Passanten nicht gerne zur Verfügung, da sie für Reinigung, Papier erhebliche Aufwendungen hätten. Allerdings hätten auch die älteren Menschen, die nicht unbedingt etwas verzehren wollen, Hemmungen, eine Gaststätten-Toilette zu nutzen.