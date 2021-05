Monheim : Aktionstage ab Freitag auf der Hauptstraße

Mit diesem Flyer wirbt das Citymanagement für die Aktionstage auf der Hauptstraße. Foto: Stadt Monheim

Monheim Kunden können im Mai einen von mehr als 50 Gutscheinen gewinnen, wenn sie auf der Hauptstraße oder in der Holzweg-Passage einkaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(elm) Die Stadt möchte mehr Bürger zum Einkaufen in den von ihr bestimmten Nahversorgungszentren animieren. So hat sie für die Baumberger Hauptstraße jetzt Aktionstage ausgerufen: Vom 7. bis 16. Mai werden Händler, Dienstleistende und Gastronomen mit Angeboten und Sonderaktionen um Kunden werben. Wer per Quittung nachweisen kann, dass er an der Hauptstraße oder der Holzweg-Passage eingekauft hat, kann außerdem Gutscheine im Wert von bis zu 50 Euro gewinnen, kündigt die städtische Sprecherin Birte Hauke an.

„Vor der Corona-Pandemie haben wir im Mai immer ein großes Straßenfest organisiert, das muss nun schon zum zweiten Mal ausfallen“, bedauert Marc Packeisen vom städtischen Citymanagement. „Mit den Hauptstraßen-Aktionstagen wollen wir im Rahmen der Corona-Schutzverordnung eine Alternative möglich machen, die Geschäfte in dieser schwierigen Zeit unterstützen und zum entspannten, sicheren Bummeln einladen.“ Die Hauptstraße wird dazu während dieser Mai-Woche sommerlich dekoriert. Dazu gibt es an der Hauptstraße und in der Holzweg-Passage Rabatte, kleine Geschenke und thematisch passende Speisen und Getränke.

Dazu können Kunden im Mai einen von mehr als 50 Gutscheinen im Wert von bis zu 50 Euro gewinnen. Wer einkauft, eine Dienstleistung in Anspruch nimmt oder Speisen verzehrt, kann die Quittung unter Angabe von Name, Vorname, Adresse und Telefonnummer per E-Mail an hauptstrasse@monheim.de senden und mit etwas Glück einen Gutschein gewinnen.