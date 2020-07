Langenfeld : Waldwandern hält gesund

Nicole Philipps bietet bei der Volkshochschule, aber auch privat, Gesundheitswandern an. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Langenfeld Wald und Wandern haben spätestens seit Corona an Bedeutung gewonnen. Die Langenfelder Diplom-Sportlehrerin und Sporttherapeutin Nicole Philipps bietet im Juli und August bei der Monheimer VHS vier Schnuppertermine mit dem Titel „Gesundheitswandern“ an.

Frau Philipps, was suchen die Menschen heute alle im Wald?

Philipps Ein Aufenthalt im Wald tut uns gut. Die Botenstoffe, mit denen die Bäume miteinander „kommunizieren“, die Terpene, stärken unser Immunsystem. Die Waldatmosphäre als ein in sich geschützter Raum, die Ruhe und die Naturgeräusche haben beruhigende Wirkung auf uns. Ebenso wie die verschiedenen Grüntöne.“

Was Gesundheitswandern mit den Themen Bewegung im Alltag, Krafttanken im Wald und gesunder Umgang mit Stress sowie Rückengesundheit zu tun hat, erfährt man bei den Schnupperterminen der VHS Monheim.

Philipps Bei dem VHS-Kursus wandere ich mit einer Gruppe von maximal einem Dutzend Leuten durch den Knipprather Wald. Das sind ungefähr sechs Kilometer ziemlich ebene Strecke, die jeder schaffen kann. Danach gibt es etwas Theorie. Das ganze dauert ungefähr zwei Stunden. Am Ende gibt es ein kleines Handout, wo jeder nachlesen kann, was er gehört und erlebt hat.

Philipps Sehr gut, dafür, dass es in den Sommerferien war. Da fanden die Kurse nachmittags statt. Jetzt sind sie morgens. Damals liefen Jüngere und Ältere mit, Menschen, die sich gerne in der Natur bewegen, und auch solche, die sonst nichts in dieser Richtung machen. Ursprünglich sollte es sich um ein sehr niederschwelliges Angebot handeln, wovon vor allem auch Anfänger profitieren.