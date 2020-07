Einkaufen : Scharf: So kommt der Sommer auf den Tisch

Marcus Schlosser mischt die Gewürze selbst zusammen und verkauft sie im Einkaufszentrum am Holzweg. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim In der Monheimer Gewürzmanufaktur bietet der Koch Marcus Schlosser exotische Kreationen an. Das Aroma-Dorado ist im Einkaufszentrum am Holzweg zu finden – inklusive „Carolina Reaper“, die schärfste Schote der Welt.

Wenn schon der Sommer vor der Haustüre nicht so ganz erwartungsgemäß verläuft, so können wir ihn zumindest ohne großen Aufwand in den heimischen Kochtopf oder auf den Grill holen. Zum Beispiel mit den Gewürzen der Monheimer Gewürzmanufaktur von Marcus Schlosser im Baumberger Einkaufszentrum.

In dem verborgen gelegenen Aroma-Dorado bietet der gelernte Koch eine schöne Auswahl selbst kreierter und hergestellter Gewürzmischungen an, deren Name allein die Erinnerung an wohlig warme Hochsommer-Abende auf der Terrasse weckt. „Cosmopolitan“ beispielsweise, der herb-süße, erfrischende Cocktail wurde von Schlosser zur interessanten Gewürzmischung umgearbeitet: mit Wachholder, Cranberry, Orange, Zitrone, Ingwer und Fenchel. „Damit lassen sich hervorragend Hähnchen und Fisch würzen“, sagt Schlosser. Der Grillabend wird so sicher um eine exotische Note reicher.

Der brasilianische Caipirinha dient als Vorlage für eine gleichnamige Kreation mit einer Prise Rohrzucker, Limette, Salz, Pfeffer und Chili – ebenfalls für Fisch und Hähnchen geeignet. Letztlich darf in diesem Sortiment auch der berühmte Mojito nicht fehlen: mit Salz, Pfeffer, Limone, Zucker und Minze eignet er sich unter anderem auch zum Beizen von Lachs oder Lachsforelle. Das Schöne an den Mischungen von Marcus Schlosser ist, dass er sämtliche Zutaten frisch kauft, selbst dehydriert und nach reiflichem Abschmecken mahlt und für den Verkauf zusammenstellt. „Ich verwende keine Zusatzstoffe“, versichert er. Wer an einem seiner Gewürzseminare teilnimmt, darf ihm beim Herstellen über die Schulter schauen.

Selbst Salzblöcke aus dem Himalaya, auf denen man grillen kann, verkauft er in seinem kleinen feinen Laden im etwas verlassenen Einkaufszentrum an der Geschwister-Scholl-Straße 61. Und wem das alles zu lästig oder zu aufwendig ist, der kann den ganzen Mann samt Barbecue-Paket buchen. „Ich komme dann, natürlich unter Berücksichtigung von Corona-Maßnahmen, in den Garten und grille für den Gastgeber“, sagt er.

Der Zusammenstellung von Gewürzmischungen der besonderen Art, gehört offenbar seine Leidenschaft: So gibt es mehrere Variante „Khandwa“, nach einer indischen Stadt benannt. Diese feine Melange wird auf Kokosbasis hergestellt. „Jedes Land und jede Gegend hat ihre eigenen Gewürze, die ich gerne vorstellen möchte“, sagt Schlosser. Gerade in Corona-Zeiten, in denen man mehr zu Hause ist, „möchte ich gerne mit meinem Angebot die Lust am Kochen wecken“, erklärt er.

Wer sich bei Schlosser umschaut, entdeckt eine Menge Raritäten in Tütchen und Döschen. Darunter nicht nur Bengalen Pfeffer, sondern auch die schärfste Schote der Welt mit Namen „Carolina Reaper“ (übersetzt Sensemann)“. Und ein Sensemann des Geschmacks ist die Schote mit 2,2 Millionen Scoville dann wirklich. „Unsachgemäße Anwendung kann zum Tod führen“, sagt Schlosser. Ein Tropfen dieser Chili-Schote müsse mit 2,2 Millionen Tropfen Wasser verdünnt werden, um annähernd genießbar zu sein, erklärt der Fachmann. Scoville ist eine Schärfemess-Skala. Der „Carolina Reaper“ findet in Monheim dennoch seine Abnehmer. „Junge Männer, Mitte 20, die es besonders scharf lieben“, sagt Schlosser.

Zum Schluss noch ein paar Rezepte (ohne Carolina Reaper) für sommerliche Temperaturen mit dem Kick der Monheimer Gewürzmanufaktur:



Garnelenpfanne: 400 Gramm tiefgefrorene, rohe Garnelen, 2 Zucchini, 1 Bund Lauchzwiebeln, 300 Gramm Kirschtomaten, 2 Knoblauchzehen, 1 Chilischote, 1 Bund Petersilie, 3 EL Olivenöl, Salz, Pfeffer oder Manufaktur Gamba-Gewürz.

Zubereitung: Garnelen auftauen und waschen, Zucchini in grobe Stücke schneiden, Lauchzwiebeln in feine Ringe schneiden, Tomaten halbieren, Knoblauch und Chili in Scheiben schneiden. Olivenöl in der Pfanne erhitzen und Garnelen unter Wenden 2 – 3 Minuten kräftig anbraten und herausnehmen. Gemüse, Knoblauch und Chili in der Pfanne anbraten, Garnelen wieder zufügen und mit Petersilie bestreuen.



Leichter Couscous-Salat: 250 Gramm Couscous, halbe Salatgurke, 125 Gramm Cherry-Tomaten, Petersilie, Minze und Limette, Salz, Pfeffer, Rohrzucker oder das Caipirinha-Gewürz der Manufaktur.

Zubereitung: Couscous zubereiten, Gemüse und Kräuter klein schneiden, mit Gewürzen mischen und zuletzt Saft der Limette zugeben. Dazu griechischen oder türkischen Joghurt servieren, passt gut zu gegrilltem Hähnchen.



