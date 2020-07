Bauarbeiten in Monheim : Ausbau Daimlerstraße startet

Bauarbeiten in Monheim

Monheim Die Arbeiten starten laut Stadt an der Einmündung Niederstraße, wandern zur Hans-Georg-Schukat-Straße bis zum Kielsgraben.

(og) Der Ausbau der Daimlerstraße (plus ein Fahrstreifen) beginnt. Die Straße wird ab Dienstag, 7. Juli, gesperrt. Die Arbeiten starten laut Stadt an der Einmündung Niederstraße, wandern zur Hans-Georg-Schukat-Straße bis zum Kielsgraben. Im Vorfeld wird der Kanal ausgewechselt. Dann wird die Daimlerstraße um einen Fahrstreifen ergänzt. Die Kreuzung Rheinparkallee bekommt eine Ampel. Im Anschluss wird an der Niederstraße ein Kreisverkehr gebaut. Anlieger können ihre Grundstücke jederzeit erreichen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Juni 2021.