Mit Übungen aus der Physiotherapie : Gesundheitswandern in Tüschenbroich

Sarah Nellen aus Grambusch ist zertifizierte Wanderführerin. Sie bietet in Wegberg und Erkelenz Gesundheitswanderungen an. Foto: Nellen

Wegberg-Tüschenbroich/Grambusch Mit einem neuen Gesundheitswanderprogramm in Wegberg und Erkelenz startet Wanderführerin Sarah Nellen in den Wandersommer. Das Angebot ist auch für Sportmuffel und Wiedereinsteiger geeignet.

Die Ziele von Gesundheitswandern lauten: Gewicht reduzieren, Kreislauf stabilisieren, Rücken und Rumpf kräftigen, beweglicher und sicherer werden. „Es ist erstaunlich, welche Fortschritte die Teilnehmer in kurzer Zeit machen und wie die Laune immer besser wird“, berichtet Sarah Nellen und erklärt, was Gesundheitswandern eigentlich ist: Das Gesundheitswandern kombiniert leichtes Wandern in der Natur mit angeleiteten Übungen aus der Physiotherapie.

Die 43-jährige Wahl-Erkelenzerin ist ursprünglich Journalistin und Videoproducerin und entdeckte ihre Begeisterung fürs Wandern erst spät, mit 30 Jahren, während einer Hüttentour in der Schweiz. „Damals war ich Dauergast in Reha-Sport-Zentren – wegen meiner massiv geschädigten Wirbelsäule – und Fitness-Studios und ich hatte es irgendwann so satt, mich beim Sporteln zu fühlen wie ein Hamster im Käfig. Beim Wandern ist man so frei und man ist draußen. Man riecht und fühlt und genießt.“

Gesundheitswandern gilt als ideal geeignet für Sportmuffel, für Einsteiger und Wiedereinsteiger. Wer Gesundheitswandern geht, kann dabei für den Wander-Fitness-Pass punkten, der von vielen Krankenkassen fürs Bonusprogramm akzeptiert wird, ebenso wie für das Deutsche Wanderabzeichen.

Die Idee, einen Beruf daraus zu machen, wurde im Jahr 2014 geboren – Sarah Nellen war mitten in einer systemischen Coaching-Ausbildung und war dabei, ihr Leben umzukrempeln. Sie reduzierte ihre Arbeitszeit im Büro, wollte erst einmal so viel wie möglich draußen sein, Reize reduzieren und die Natur genießen. Schließlich ließ sie sich zur Wanderführerin ausbilden und zum Trekking Guide.

Sie wurde Wanderführerin auf der Kanarischen Insel La Palma und Wanderreiseleiterin. Von Berlin kam sie dann nach Erkelenz-Grambusch – der Liebe wegen. „Nach zwölf Jahren überwiegend Berlin auf einmal in Erkelenz-Grambusch zu wohnen, ist natürlich ein krasser Wechsel, aber da ich selbst Niederrheinerin bin und da mich die Nachbarn hier so freundlich und offen empfangen haben, habe ich mich gleich zuhause gefühlt.“

Gesundheitswandern in Tüschenbroich bietet Sarah Nellen unter dem Motto „Schnupperwandern“ das nächste Mal am 24. und 25. Juli, jeweils um 15 und 17 Uhr an (Anmeldung erforderlich unter info@dein-fortschritt.de oder 01577 3983512). Treffpunkt ist die Wandertafel auf dem Parkplatz der Tüschenbroicher Mühle (Gerderhahner Straße 1).

Die Teilnahme am Schnupperwandern kostet fünf Euro. Ab dem 11. August findet das Gesundheitswandern in Wegberg und Erkelenz jeden Freitag um 17 Uhr statt. Eine Gesundheitswanderung dauert rund 90 Minuten und geht über eine Strecke von 2,8 Kilometern. Besondere Hygiene- und Abstandsregeln werden in der Corona-Pandemie befolgt.

www.dein-fortschritt.de

