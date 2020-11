Konstituierende Sitzung : Kreistag bestimmt vier Stellvertreter des Landrats

Im Kreistag: Landrat Thomas Hendele (rechts) mit seinen Stellvertretern (v.l.) Jens Geyer, Martina Köster-Flashar, Annette Mick-Teubler und Michael Ruppert. Foto: Kreis Mettmann

Kreis Mettmann Der Kreistag hat seine konstituierende Sitzung hinter sich. Am Montagabend bestimmten die Abgeordneten in der coronabedingt vom Mettmanner Kreishaus nach Ratingen in die dortige Ahi-Event-Location verlegten Sitzung unter anderem die vier Stellvertreter von Landrat Thomas Hendele (CDU).

Hendele wird in dieser Wahlperiode bei repräsentativen Anlässen unterstützt von Michael Ruppert (FDP), Martina Köster-Flashar (Grüne) Annette Mick-Teubler (CDU) und Jens Geyer (SPD).

Der Kreistag besteht nunmehr aus 86 Mitgliedern (plus Landrat), von denen 33 der CDU-Fraktion angehören, 19 der Grünen-Fraktion, 15 der SPD-Fraktion, 5 der FDP-Fraktion, 5 der AfD-Fraktion, 4 der Fraktion UWG-ME, 2 der Gruppe der Piraten, 2 der Gruppe der Linken. Ein Parteimitglied der Linken gehört dem Kreistag als fraktionsloses Mitglied an. Indem Thomas Hendele die Wahl zum Landrat angenommen hat, ist auf seinen damit frei gewordenen Platz im Kreistag Susanne Brandenburg (CDU) aus Hilden nachgerückt.